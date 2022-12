Bcc, certificazione di parità di genere

Ottenuta dalla Bcc Ravennate Forlivese e Imolese la certificazione per la parità di genere prevista dal Pnrr. Grazie al suo impegno in materia di diversità e inclusione, l’istituto di credito romagnolo – viene evidenziato in una nota – "è tra le prime banche in Italia a raggiungere" questo riconoscimento. Nel dettaglio la certificazione si basa sulle linee guida del sistema di gestione per la parità di genere pubblicate lo scorso marzo in attuazione della ‘Missione 5 Inclusione e Coesionè del Pnrr’.