Beach Boys e Makeba. Omaggi all’Alighieri

Oggi la magia del festival Ravenna Jazz entra per la seconda volta al Teatro Alighieri in via Mariani 2. Qui alle ore 21 salirà sul palco l’Italian Jazz Orchestra, formazione di tredici elementi che mescola strumentazione jazzistica e classica. Sotto la direzione di Fabio Petretti verrà eseguito un omaggio alle musiche dei Beach Boys, con le parti canore affidate al gruppo vocale Baraonna, ospite speciale della serata (con le voci di Vito Caporale, Daphne Nisi, Piera D’Isanto, Dario Daneluz). “Good Vibrations” è un’antologia di brani celeberrimi per la loro solarità ma anche assai sperimentali nell’ambito del pop. L’orchestra è diretta da Fabio Petretti, che firma anche gli arrangiamenti assieme a Giuseppe Zanca, Massimo Morganti, Marco Postacchini e Max Rocchetta. Le parti canore, dalle armonizzazioni altamente caratterizzanti nelle musiche dei Beach Boys, saranno affidate al gruppo vocale Baraonna, special guest della serata (biglietti da 16 a 30 euro).

Altro appuntamento di rilievo domani (sempre all’Alighieri alle ore 21) con ’Mama Africa’, omaggio alla grandiosa Miriam Makeba. Si esibirà l’Orchestra dei giovani & don Minzoni, con il coro Swing Kids & Teen Voices. A dirigerli penserà Tommaso Vittorini; special guests Mauro Negri, Mauro Ottolini & Alien Dee. Si tratta della serata finale del progetto “Pazzi di Jazz” dedicata a Carlo Bubani, con il sostegno di www.comune.ra.it, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna produzione originale; ingresso libero. Nata a Johannesburg nel 1932, Miriam Makeba è nota come “Mama Africa”, l’unica al mondo ad essere fregiata del titolo di madre di un intero continente. Anticipatrice di quello che poi si sarebbe chiamato afro-pop, Makeba fu la prima cantante a far conoscere la musica sudafricana al pubblico occidentale. Dal suo status di star mondiale, universalmente conosciuta, ammirata e rispettata, sempre attiva nell’impegno civile contro l’apartheid e le politiche razziali, si impegnò molto anche in iniziative benefiche. Morì “sul campo”, come era vissuta, colta da infarto durante un concerto contro la camorra, a Castel Volturno.