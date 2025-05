Beach volley di livello al Fantini Club. Gare fino a domenica

Il Fantini Club di Cervia è tornato ad essere teatro del grande beach volley agonistico a livello internazionale con la tappa italiana ‘futures’ del Pro Tour 2025. Dopo l’esordio stagionale in Spagna, a Valencia, il tour mondiale del beach volley professionistico è sbarcato sulla Riviera Adriatica, proprio sulla spiaggia che ha fatto la storia del beach volley continentale, ospitando, oltre 40 anni fa, nel 1984, il 1° torneo ufficiale d’Europa.

Fino a domenica 160 atleti tra i migliori del ranking internazionale, in rappresentanza di 30 nazioni, si affronteranno nei tabelloni maschile e femminile. Oggi e domani sono in calendario gli ottavi e i quarti di finale. Domenica, alle 9, sono in programma le semifinali, mentre nel pomeriggio, alle 13 e alle 15, si giocheranno le finali, prima quella femminile, poi quella maschile. L’ingresso all’evento è gratuito.