Beaches Brew, cast completato

Masma Dream World, Martha Da’ro, Susobrino, Erika Rein, Sleap-e, Aquiles Navarro, Pö e Dj Fitz completano la line-up di Beaches Brew: il festival, nato nel 2012 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna dalla sinergia di Bronson con un team di curatori internazionali, festeggia dal 10 al 12 giugno la dodicesima edizione, confermandosi tra le manifestazioni di riferimento per quanto riguarda la sperimentazione in musica.

Un festival completamente gratuito, ambientato sulla spiaggia e che presenta

ogni anno in Italia - spesso per la prima volta i protagonisti della nuova musica internazionale (King Gizzard, Big Thief, Khruangbin, Comet is Coming, Ty Segall e Elijah Wood sono alcuni degli ospiti delle passate edizioni).