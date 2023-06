Beaches Brew, l’esordio è tutto tricolore

Come da tradizione, l’inaugurazione ufficiale di Beaches Brew si terrà domani all’Harbour Stage del Molo Dalmazia, nel porto di Marina di Ravenna. Sul palco per l’occasione una speciale serata Bronson Recording Presents, con tre realtà italiane tra le più interessanti prodotte negli ultimi anni dall’etichetta fondata da Chris Angiolini: Eugenia Post Meridiem, con l’originale mix di elettronica, psichedelia, jazz, soul e indie del secondo album like I need a tension uscito a novembre; Trust The Mask, duo femminile di experimental elettro-pop, vincitore nel 2022 della Call For Artists del progetto di residenza artistica La Zona D’Ombra curato da Associazione Bronson, che lo ha portato ad incidere il debutto Idiom (in uscita in questi giorni).

E poi Sleap-e, progetto bolognese tra lo-fi, soul e R&B guidato da Asia Martina Morabito, autore lo scorso anno del sorprendente disco d’esordio Pouty Lips e ora al lavoro sul nuovo album per Bronson Recordings di cui presenterà alcuni brani in anteprima. Protagonista, insieme ai live di giornata, sarà poi anche il Garage Sale, market etico dal sapore europeo che promuove il consumo consapevole: ’reuse before recycle’, riutilizzare prima di riciclare, è lo slogan che accompagna il progetto richiamando un nuovo stile di consumo intelligente. Non un semplice mercatino del vintage, ma un cantiere itinerante di idee ed esperienze che si diletta a portare in luoghi diversi la sua idea di sostenibilità. Questo il programma completo della prima serata, come sempre interamente a ingresso gratuito: dalle 18 si potrà accedere al Molo Dalmazia, con gli spettacoli al via alle 20.15 con Sleap-e, seguiti da Trust The Mask alle 21.10 e da Eugenia Post Meridiem alle 22.20.

Beaches Brew è come sempre presentato da associazione Culturale Bronson con il supporto del Comune di Ravenna - assessorato alla Cultura e di Regione Emilia-Romagna, e con la partnership di Pro loco Marina di Ravenna. Marina di Ravenna è facilmente raggiungibile da Ravenna grazie a un comodo servizio di autobus, in partenza dal piazzale della Stazione ferroviaria. C’è la possibilità di scegliere, per chi ne ha necessità, dove pernottare: dai bungalows a numerosi campeggi, hotel e pensioni, la scelta non manca. Altre informazioni sul sito beachesbrew.com e sui canali social del festival.