Beaches Brew, si alza il sipario Sul palco le Masma Dream World

Beaches Brew: si alza il sipario sul festival all’Hana-Bi, a Marina di Ravenna. Sono 28 gli artisti provenienti da 17 paesi del mondo, per una line-up che come sempre rappresenta un giro del globo attraverso le diverse direttrici sonore del contemporaneo.

La rassegna si divide in tre serate, ognuna articolata con un proprio filo conduttore: la prima, oggi è dedicata ai “suoni dal mondo”; la seconda, domani, abbraccia sonorità più indie e post punk; infine la terza, giovedì, dalla deriva “dance party”. Ogni giornata inizierà a partire dalle 18 con i dj set/worm up, per poi dare spazio ai live fino a mezzanotte, chiudendo infine con gli after show fino alle 2.

Quest’anno inoltre Beaches Brew è inserito nell’European Talent Exchange, un’iniziativa europea volta a promuovere gli artisti emergenti nel panorama musicale europeo e internazionale. Oggi alle 18.30 Everything Nice DJs opening dj set; 19.30 Erika Rein; 20.45 Khana Bierbood; 21.30 Nídia & Valentina (foto); 22.20 Masma Dream World; 23.10 dj Tobzy feat. Aunty Rayzor; mezzanotte Aquiles Navarro closing dj set. L’Hana-Bi si trova in viale della Pace 452. Ingresso gratuito.