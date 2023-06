Beaches Brew, ultimo atto

Sulla spiaggia dell’Hana-Bi (viale della Pace, a Marina di Ravenna), si chiude l’edizione speciale per i dieci anni di Beaches Brew con una serata che vedrà artisti ospiti da tutto il mondo. Si inizia con il songwriting a tinte classiche, tra vene dark e aperture melodiche luminose, della cantautrice di Philadelphia Rosali, cui seguirà la miscela di pop, ambient e sperimentazioni della violoncellista guatemalteca Mabe Fratti, che dal sorprendente esordio di Pies Sobre la Tierra (2019) al più recente Se Ve Desde Aquí (2022) ha saputo valorizzare in maniera straordinaria la lunga esperienza nella scena impro di Città del Messico. Poi le sperimentazioni tra garage, post-punk e shoegaze del neozelandese Dion Lunadon, chitarrista e cantante dei The D4 e istrionico bassista degli A Place To Bury Strangers.

Quindi l’alt-folk rituale contaminato con la drone music degli irlandesi Lankum, prodotti da Rough Trade, e il country rock psichedelico della Rose City Band, creatura del visionario chitarrista di Portland Ripley Johnson, capace di evocare in maniera unica gli spazi aperti dell’ovest americano. Infine, il groove di Dj Fitz, che chiude come da tradizione il festival sulla spiaggia dell’Hana-Bi. Il programma (ingresso gratuito): 19.30 Rosali (Roof Stage); 20.25 Mabe Fratti (Beach Stage); 21.25 Dion Lunadon (Roof Stage); 22.20 Lankum (Beach Stage); 23.25 Rose City Band (Roof Stage) e alle 00.20 Dj Fitz col suo dj set.