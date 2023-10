Beat ballet a Bagnacavallo

Dopo la serata di zumba organizzata per gli alluvionati, a Bagnacavallo si torna a ballare. L’appuntamento è per domani sera alle 21 in piazza della Libertà. con lo spettacolo della scuola di danza bagnacavallese ‘Beat ballet’, che, duramente colpita dalle due alluvioni del maggio scorso, è ripartita e presenterà il suo spettacolo ‘diversicontrasti’, un racconto danzato sulle diversità e i contrasti del ‘paesaggio’ umano rielaborato attraverso vari stili di danza, dalla classica, alla contemporanea per arrivare all’hip hop, con un pizzico di zumba.

‘Beat ballet’ è presente sul territorio con due sedi distinte: una a Bagnacavallo in via Cà del vento 26, una a Fornace Zarattini in via Maestri del Lavoro 42G e, fa sapere la direzione, "propone corsi di danza adatti ad ogni livello di età e molteplici discipline, per dare l’opportunità ad ognuno di trovare lo stile più consono alle proprie attitudini. L’obiettivo primario è quello di trasmettere a tutti gli allievi l’amore per la Danza, che è arte e disciplina, e ha lo scopo formativo di arricchire l’individuo facendolo crescere in modo armonioso ed equilibrato". Instagram: BeatBallet Facebook: Beat Ballet asd – Bagnacavallo info: 328-8296493

l.m.