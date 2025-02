’Beat & play’, ritorno agli anni 80. Jam session e giochi da tavolo

Alle 16 di oggi la biblioteca comunale di Russi ospiterà ’Volume 3’, terzo appuntamento con ’Beat & Play’, il percorso interattivo tra stile, gioco, suoni e tecnologia anni ’80: in programma jam session, board games, talk e live-set dedicato agli strumenti musicali che hanno segnato gli anni ’80. Si tratta di un’esposizione, a cura di Davide Santandrea e Andrea Conti, in grado di far riscoprire ai grandi i suoni della loro infanzia e di incuriosire i più piccoli con il fascino di strumenti unici. Un’esperienza coinvolgente per condividere la passione per la musica e immergersi nell’atmosfera vintage.

Ecco il programma odierno. Dalle 16 alle 17.30 (turni di 5/6 partecipanti, durata in base alla richiesta) jam session musicale. Si invitano i musicisti a portare il proprio strumento, in caso contrario ne verrà fornito uno sul posto. Sarà un’occasione per suonare insieme, sperimentare con strumenti giocattolo originali degli anni ’80 e improvvisare melodie in un’atmosfera ludica e creativa. Inoltre, un’area fotografica dedicata permetterà di scattare immagini dallo stile retrò, catturando il fascino di un’epoca indimenticabile. Info e prenotazioni: 370-3281117.

Alle 16.30 il giornalista musicale Stefano Solventi presenterà il suo libro ’Lo sguardo di Vic. Il mondo prima e dopo il walkman’, un viaggio nella musica e nella cultura pop che prende il via da Vic, protagonista del film cult ’La Boum’ (’Il tempo delle mele’), che lanciò Sophie Marceau, e da un’icona visiva che ha segnato un’intera generazione cresciuta a suon di cassettine, cuffiette e radio portatili. Poi ’Board games’, la ludoteca itinerante. Uno spazio dedicato ai giochi da tavolo, perfetto per rilassarsi e divertirsi tra una sessione musicale e l’altra (dai 6 ai 99 anni) Dalle 16 alle 18 Posti limitati. Info e prenotazione: 347-8638450.

Infine live set electro/ambient con Buyo e Blossom Bisquits. Dalle 18 un’esibizione dal vivo che fonde sonorità elettroniche ed evocative, perfetta per concludere la giornata con un’atmosfera immersiva. Ingresso libero, laboratori gratuiti con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: www.beatandplay.it FB e IG: Beatandplay