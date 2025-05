Beata Vergine delle Grazie. Si festeggia la Patrona

La Diocesi di Faenza-Modigliana si prepara a vivere la solennità della Beata Vergine delle Grazie, patrona della città di Faenza e dell’intera Diocesi. Le celebrazioni, coordinate con l’arciconfraternita della Beata Vergine delle Grazie, sono partite domenica con la messa di apertura presieduta dal vescovo Toso. A questa seguiranno fino all’8 le giornate di preparazione nelle varie comunità diocesane e vicariati (Crespino, Traversara, Lutirano, Solarolo). Giovedì 8 maggio dalle 18 alle 19.30 si terrà la tradizionale benedizione degli automezzi al parcheggio di piazzale Tambini.

Le celebrazioni per la Beata Vergine delle Grazie avranno poi il loro culmine nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica. Venerdì alle 20.30 la processione che, partendo dalla chiesa di San Domenico, attraverserà corso Mazzini per raggiungere la cattedrale, dove sarà compiuto l’Atto di Affidamento a Maria della città e della Diocesi. Sabato alle 10 la Santa Messa pontificale presieduta alle 10.30 in cattedrale da monsignor Petar Rajic, Nunzio apostolico in Italia. Nel pomeriggio i bambini saranno protagonisti della tradizionale ’fiorita’ e dell’omaggio alla Madonna della torre, mentre alle 18 sarà celebrata la Messa con l’offerta dei ceri, presieduta dal vescovo, che darà il via alle manifestazioni del Palio del Niballo e svelerà il drappo che andrà al rione vincitore. A chiudere la giornata, alle 21, sarà il concerto delle Grazie sul sagrato della Cattedrale, preceduto dall’apertura dello stand gastronomico curato dal Gruppo Municipale del Niballo.

Il vescovo Mario Toso: "La nostra terra, amata e ferita, porta ancora i segni profondi delle cinque alluvioni che dal maggio 2023 hanno colpito il territorio romagnolo. Case sommerse, strade interrotte, campi devastati, famiglie disorientate: non si tratta solo di un disastro naturale, ma di una ferita sociale, ambientale e spirituale che interpella la nostra coscienza collettiva. Da questi eventi siamo sollecitati a vivere la devozione alla Madonna delle Grazie con nuove motivazioni, che non si esauriscono solo a terremoti o epidemie di secoli fa".

Come da tradizione, al programma liturgico si alterneranno diverse iniziative e appuntamenti conviviali coordinati dall’Arciconfraternita della Beata Vergine delle Grazie. Torna anche quest’anno la torta delle Grazie, in collaborazione con Ascom Faenza e con vari pasticceri della città.

Sabato 10 maggio alle 21 sul sagrato del Duomo, si terrà il concerto ’Dreaming melodies’ del coro gospel Voices of Joy e orchestra La Corelli. Viene riproposta la manifestazione podistica non competitiva ’Corsa delle grazie’, in collaborazione con l’Atletica 85 Bcc e La Bcc, che avrà luogo domenica 11 (ritrovo alle 13.45 in piazza della Libertà e partenza alle 14.30; percorso lungo 10 km, percorso breve 5 km). Nel corso del fine settimana, sarà inoltre possibile visitare l’Oratorio di San Pietro in Vincoli (piazza XI Febbraio) grazie alle visite guidate organizzate dalla Pro Loco di Faenza.