Beata Vergine di Loreto, messe e canti per celebrarla

A partire da domani Passogatto celebra il 309esimo anniversario del santuario con tre giornate di festa.

Si parte domani sera alle 20.30 con il corteo in auto da Passogatto passando per via Palazzina fino alla chiesa parrocchiale.

Sabato alle 19 messa a Giovecca, celebrata per l’occasione dal vescovo Giovanni Mosciatti con seguente rientro a Passogatto dove sarà organizzato un piccolo ristoro.

Domenica alle 9.45, invece, sarà celebrata la messa accompagnata dal gruppo di canto Divo Laurentio diretto da Laura Camorani. La festa prosegue nel pomeriggio con il concerto della cover band ‘Senza Rumore’ alle 17. Il concerto sarà seguito da un’apericena alle 19 con prenotazione al 333.2513259.

L’evento è organizzato dal circolo Arci con il patrocinio del Comune di Lugo.