’Beat&Play’, a Russi giornata di laboratori e musica dal vivo

Oggi pomeriggio, dalle ore 16, la biblioteca comunale di Russi (in via Godo Vecchia, 10) si trasforma in un ritrovo per appassionati di musica e curiosi di tutte le età con ’Beat & play’, una mostra interattiva dedicata agli strumenti musicali giocattolo degli anni ’80. Un viaggio nel tempo tra i marchi iconici Casio, Yamaha, Bontempi e Philips, per risvegliare ricordi d’infanzia nei grandi e accendere la curiosità nei più piccoli. La mostra non è solo da vedere, ma anche da vivere: sarà possibile infatti provare gli strumenti, scoprire i loro suoni unici.

Ecco il programma della giornata: alle 16.30 generazioni a confronto: analogico contro digitale a cura di ’Pesate in brodo’. Alle 16 laboratorio di inglese e musica per bambini con Fulvia-Dream On Language School’. Alle 16 laboratorio di tecniche di produzione musicale per ragazzi con Gianluca Lo Presti - LotoStudio 2.0. Alle 18.30 lives-set electro/ambient con Nevica (nome d’arte di Gianluca Lo Presti, ndr) e Blossom Bisquits. La mostra proseguirà fino al 22 marzo. Il cuore pulsante di “Beat& play” è l’esposizione di strumenti musicali elettronici vintage, usciti sul mercato dalla metà degli anni ’70 alla fine degli anni ’80 e appartenenti alla collezione privata del russiano Davide Santandrea, web designer/programmatore, musicista (in arte #blossombisquits) che cura l’evento, promosso dal Comune di Russi, insieme al concittadino giornalista Andrea Conti. Ingresso libero, laboratori gratuiti con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 370-3281117. Per informazioni: www.beatandplay.it