Beirut, restaurata l’Ardea Purpurea: "Legame simbolico con Ravenna"

Con una cerimonia a cui hanno partecipato alcune fra le più alte cariche istituzionali, italiane e libanesi, è stato presentato il completamento del restauro della fontana monumentale Ardea Purpurea, realizzata nel 1999 dall’artista ravennate Marco Bravura e situata a Beirut. L’opera, nata come simbolo dell’amicizia tra Italia e Libano, come ben sappiamo ha una gemella a Ravenna, in piazza della Resistenza, e insieme testimoniano il legame culturale tra le due città.

"La fontana Ardea Purpurea realizzata a Beirut e la sua gemella ravennate – commenta l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – rappresentano un legame simbolico e potente fra le due città, esaltato dall’arte di Marco Bravura, che pone ancora più al centro il mosaico come linguaggio di dialogo e pace, e testimoniato anche dal viaggio delle Vie dell’Amicizia del Ravenna Festival a Beirut nel 1998. La fontana di Ravenna è stata recentemente oggetto di un intervento di pulizia e ripristino e l’Amministrazione intende proseguire con un più ampio progetto di valorizzazione dell’area in cui si trova"

Bravura ha seguito tutte le fasi del restauro, condividendo l’archivio fotografico e le informazioni necessarie per pianificare l’intervento. Le due strutture che compongono la fontana sono state poi trasferite al Cultural Heritage Restoration Center, dove sono state restaurate, pulite dalle sedimentazioni calcaree e integrate nelle parti mancanti. Il progetto di recupero è stato promosso da Assorestauro, con il sostegno dell’ambasciata d’Italia in Libano e dell’ufficio ICE di Beirut. Il coordinamento scientifico è stato affidato all’architetto Francesca Brancaccio, delegata all’internazionalizzazione del consiglio direttivo di Assorestauro. Inoltre un apporto alla riuscita dell’iniziativa è stato fornito dalle forze armate libanesi, dipartimento per la salvaguardia dell’arte.