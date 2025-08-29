Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaBel Espoir, la nave per la pace. E la due giorni di eventi
29 ago 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Bel Espoir, la nave per la pace. E la due giorni di eventi

Bel Espoir, la nave per la pace. E la due giorni di eventi

È arrivata in Darsena mercoledì la nave-scuola della pace Bel Espoir per settima tappa del pellegrinaggio che coinvolge 200 giovani...

È arrivata in Darsena mercoledì la nave-scuola della pace Bel Espoir per settima tappa del pellegrinaggio che coinvolge 200 giovani...

È arrivata in Darsena mercoledì la nave-scuola della pace Bel Espoir per settima tappa del pellegrinaggio che coinvolge 200 giovani...

Per approfondire:

È arrivata in Darsena mercoledì la nave-scuola della pace Bel Espoir per settima tappa del pellegrinaggio che coinvolge 200 giovani provenienti da vari Paesi del Mediterraneo in un’esperienza di incontro e confronto sui temi del dialogo e incontro tra popoli. Promosso dalla diocesi di Marsiglia, dall’associazione Bel Espoir-Ajd, e dall’associazione Mar Yam, il progetto Med25 che ha messo “in acqua” la Bel Espoir, nasce come momento di incontro in alcune città che si affacciano sul grande mare e, in occasione del Giubileo 2025, ha preso la forma di un pellegrinaggio sul mare.

La nave scuola, un veliero a tre alberi di 29 metri di lunghezza resterà in Darsena fino a domenica. Il programma, aperto a tutti, prevede un grande convegno sul tema “Cristianesimi di Oriente e di Occidente”, due giorni di riflessione che metteranno al centro il tema la pace. Il convegno parte domani, alla Sala Dantesca della Classense, alle 14.30. Dopo i saluti istituzionali, verrà presentato il gruppo dei ragazzi e l’equipaggio della Bel Espoir con don Alexis Leproux, vicario episcopale per le relazioni con il Mediterraneo della Diocesi di Marsiglia. A seguire, la prima parte del convegno sul tema ‘Dialogare per conoscere: un percorso tra filosofia, arte e vita’. Domenica, alle 9.30 è in programma la Messa nella basilica di San Vitale e, a seguire, la visita guidata ai monumenti Unesco gestiti dall’Opera di Religione. Nel pomeriggio, alle 14.30, è poi in programma la seconda parte del convegno con tre realtà italiane impegnate nel dialogo e nella pace. La due giorni si concluderà la sera, con una festa organizzata in collaborazione con la Pastorale giovanile, al Circolo Velico di Marina di Ravenna. La Bel Espoir lascerà Ravenna, lunedì primo settembre, scortata dalla barca dei vigili del fuoco e da imbarcazioni del Circolo velico di Ravenna, dopo i saluti della città.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ReligioneGiubileo