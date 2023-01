Belle ma piene di degrado Pinete, urge una cura

Tutto ciò che resta della storica pineta a Nord di Ravenna, e che fa parte del tessuto urbano della città, è il risultato di un’opera conservativa iniziata nel 1949 ed attualmente in gestione all’Ente Parco del Delta del Po. Comprende la Pineta San Vitale, Pineta Modoni e foresta di Punte Alberete, e si estende dalla Zona Bassette fino ad arrivare quasi al fiume Lamone. Molte sono le criticità della zona, alcune delle quali potrebbero essere risolte con fondi del Pnrr, ma, al momento questa è la situazione. Finalmente qualcosa si muove negli edifici dell’ex scuola elementare Stabbiale, abbandonata da anni dopo essere stata trasformata in ristorantepizzeria dove sembra essere iniziato un piano di recupero, ma, poco più a Nord, restano i problemi. Costeggiando il canale Cerba si entra nella pineta San Vitale attraverso via Mambelli, una strada stretta e priva di protezioni, accesso anche del Circolo Ippico Ravennate, sede di importanti competizioni, oltre che del parcheggio della casa di guardia Cà Nova. Adiacente a questo ex monastero benedettino è la chiesa di Santa Maria alle Aje, da decenni ricoperta da un’impalcaura, ma per la quale non sono mai partiti lavori di ristrutturazione; zona di preghiera sostituita, nel frattempo, dal cippo della...