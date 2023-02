‘Bellezza a domicilio’ in memoria di Lucia

S’intitola ‘Bellezza a domicilio’ ed è dedicata alla memoria di Lucia Billini (foto), scomparsa nel settembre 2010 a 49 anni, l’iniziativa in programma oggi in piazza Monti ad Alfonsine. A organizzarla è InconTRAdonne con la famiglia Billini, l’Arci, Coop Alleanza 3.0 e l’Amministrazione comunale. Con l’evento si vuole ricordare una persona solare, piena di vita e sempre pronta a spendersi per gli altri. Il ritrovo è fissato per le 15 alla ‘Lucia’s Little Library’, piccola libreria inaugurata cinque anni fa nei giardini di piazza Monti in ricordo della 49enne, dove è in programma un ‘rito musicale’ con Elisa Branzanti alla voce e Nicole Fabbri alla fisarmonica. L’inziativa proseguirà nella sala Montalcini. Alla ‘Lucia’s Little Library’ chiunque può prelevare un libro, purché ne lasci un altro.