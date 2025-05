Belricetto, al via i lavori per la nuova ciclabile

Partiranno nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile nella frazione lughese di Belricetto. La ciclabile di Belricetto sarà realizzata sul lato ovest di via Fiumazzo (sp17) nel tratto compreso tra il cartello lato sud di inizio del centro abitato e i marciapiedi e le ciclabili già esistenti a nord dello stesso, completando il tal modo la rete dei percorsi ciclopedonali della frazione interni al centro abitato.

"L’opera – si legge nella nota – comporterà il tombinamento di un tratto di fosso, la realizzazione sul fronte strada di un cordolo non sormontabile e sul lato campagna il ripristino delle recinzioni di confine. I lavori saranno realizzati dalla ditta Cti di Imola a partire dal mese di giugno e saranno conclusi salvo imprevisti entro l’autunno".

Attesa da tempo dalla cittadinanza e presentata nella sua veste definitiva alla consulta territoriale lo scorso 20 maggio, l’opera è stata inserita all’interno dell’accordo di programma sottoscritto dalla Provincia di Ravenna con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel 2021 per il miglioramento della viabilità e della sicurezza della circolazione stradale.

In virtù di tale accordo, continua ancora la nota dell’Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna "in questi anni la Provincia di Ravenna ha realizzato il completamento della pista ciclabile tra la frazione di Maiano e Fusignano (sempre sulla sp 17) e il collegamento ciclabile tra la frazione di Fiumazzo e Alfonsine lungo la sp 69. La realizzazione della ciclabile di Belricetto porta a compimento tale accordo per un impegno complessivo sulle tre opere di circa 1,2 milioni di euro".

Per l’estate del 2026 sono in programma tre interventi diffusi di mobilità ciclabile urbana di collegamento ai percorsi esistenti e al percorso d’interesse regionale (la ciclovia Bologna-Ravenna) di prossima attuazione. I comparti interessati dai progetti sono a Lugo centro via Brunelli, dove sarà realizzata una connessione con le scuole Capucci e Gherardi, con lo scopo di migliorare la situazione dei parcheggi ed evitare quelli impropri; il comparto di via Malerbi per la connessione della scuola Garibaldi, l’istituto Sacro cuore e la scuola di musica Malerbi; a Lugo ovest e Lugo nord sarà realizzata una connessione tra la scuola Corelli e la futura scuola La Filastrocca ora in costruzione, che interesserà le vie Canaletto, De’ Brozzi, Corelli, Da Ponte. Si tratta di interventi inseriti nel bando mobilità della Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di un milione dieuro, per i quali il Comune di Lugo ha ricevuto un contributo di circa i due terzi. Attraverso lo stesso bando verranno finanziati anche i lavori per realizzare un collegamento protetto tra i quartieri di Lugo ovest e Lugo nord (previsto sempre per l’estate del 2026).