Belricetto ricorda Valerio Baldi il Vigile del fuoco scomparso. Tanti amici al ’Ciliegia party’

Una bella e assai calda giornata di sole ha fatto da cornice nei giorni scorsi nella frazione lughese di Belricetto, al ‘Ciliegia party’, la bella iniziativa dedicata a Valerio Baldi, il vigile del fuoco in forza al Distaccamento di Lugo che il 17 novembre 2012, nelle campagne intorno a Fusignano, perse la vita a soli 34 anni dopo essere stato investito da una scarica elettrica.

A organizzare, nel giardino dell’abitazione in cui il 34enne risiedeva, quello che ad inizio estate è ormai diventato un appuntamento fisso, sono stati gli ‘straordinari’ genitori di Valerio, ossia Mirella e Vladimiro (detto ‘Miro’), insieme a Ilaria e a Silvio, ossia la sorella e il fratello di una persona che si è sempre contraddistinta per la sua bontà d’animo, la sua semplicità, il suo altruismo e l’innata simpatia. Dopo il pranzo, con i cappelletti in brodo preparati dalla stessa Mirella, a metà pomeriggio il party dedicato a Valerio è entrato nel vivo, registrando l’arrivo di un numero elevato di persone. Oltre a diverse decine di amici dell’indimenticato 34enne, è stato molto apprezzata la presenza di tanti vigili del fuoco, alcuni dei quali ormai in pensione.

Come ogni anno non potevano poi mancare le deliziose ‘ficattole’ fritte preparate da Francesco ‘Checco’ Castelli e da Alessandro Testi. E poi i cocktails preparati da Ivan e da altri amici di Valerio.

In serata c’è stato il taglio di una torta (preparata dalla Pasticceria Dell’Arte di Lugo) su cui spiccava una bella foto di Valerio, che continua ad occupare un posto nel cuore di coloro che l’hanno conosciuto ed apprezzato.

Luigi Scardovi