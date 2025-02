Ben 180 bambini a lezione di protezione civile

Al via anche per questo anno scolastico il progetto formativo ’La protezione civile va a scuola’. Sono 180 gli alunni delle scuole primarie Grazia Deledda a Pinarella e Alberto Manzi a Tagliata che parteciperanno all’iniziativa. Le attività teoriche in classe saranno supportate da proiezioni di filmati e distribuzione di materiale informativo, mentre le attività pratiche sviluppate in esterno coinvolgeranno i bambini in prove di evacuazione, spegnimento incendi e ricerca di dispersi con cani, il tutto sviluppato in una forma ludica che consenta di trasmettere concetti basilari. A coinvolgere i bambini in questo percorso saranno i tecnici dell’unità di protezione civile di Cervia con il supporto delle associazioni di volontariato di protezione civile

Lance Cb di Cervia, Zarlot - cinofilia da soccorso di Ravenna e Centro soccorso sub R. Zocca di Cesena.