Ben 29 anni da presidente Unuci

Lo scorso 12 gennaio il presidente della sezione lughese dell’Unuci Renzo Preda ha compiuto 90 anni. Un traguardo importante che ne sostiene un altro, quello che lo vede alla guida ininterrotta dell’associazione da ben 29 anni. Il timone è ancora saldamente nelle sue mani, con lo stesso spirito con cui ha mosso i passi più importanti, sempre nel solco del servizio reso a sport, collettività e istituzioni. Per 13 anni ha militato nel Baracca Calcio, quasi sempre in prima squadra, spendendone 8 come capitano. "Ho iniziato vestendo la maglia 10 per somigliare a Rivera come mezz’ala – ricorda –. Poi sono passato a mediano laterale centrocampista. I tecnici di allora dicevano che avevo ’i piedi buoni’. In quel periodo ho avuto tante soddisfazioni, compresa la convocazione nella rappresentativa emiliana". Poi il lavoro in banca dove è entrato a 18 anni "con i pantaloni alla zuava" e ne è uscito come direttore generale, incarico che ha svolto negli ultimi 10 anni della sua carriera. Poi l’Unuci, associazione alla quale è iscritto dal 1958 e di cui ha ricoperto l’incarico di vice presidente dal 1972 al 1996.

Dal 1997 è iniziata invece la presidenza che, caso unico in Italia, continua ancora oggi. "Grazie all’associazione ho avuto modo di collaborare con tutte le istituzioni – spiega –. Ciò che mi rende particolarmente orgoglioso è l’ideazione della ’Giornata del tricolore’, dedicata alla bandiera e alla figura di Giuseppe Compagnoni". La passione per entrambe è nata nel 1949 quando Preda, studente al secondo anno di ragioneria, venne incaricato da un’insegnante di svolgere durante l’estate delle ricerche a loro dedicate. Quello fu l’anno in cui scoccò la scintilla che anni dopo non solo diede vita alla ’Giornata del tricolore’ rivolta agli studenti, ma anche agli importanti eventi che ne seguirono, come l’invito, il 7 gennaio 1997, a raggiungere Reggio Emilia per la celebrazione dedicata alla nascita della bandiera e la consegna nel 1999, nella medesima occasione, della bandiera Cispadana custodita nella sala riunioni della sede.

Altro importante evento, chiuso alcuni anni fa per mancanza di iscritti, è stato il torneo di tennis. "Continuiamo la nostra opera allo scopo di trasmettere ai giovani e agli studenti delle scuole i valori legati alla nostra bandiera – sottolinea Preda –. Nonostante la base associativa si stia ridimensionando, venendo meno gli ufficiali di complemento, la sezione di Lugo si difende per attività e contatto con la compagine sociale. A tal proposito, da 10 anni doniamo regolarmente le bandiere italiana ed europea agli istituti scolastici e alle istituzioni militari che ce ne fanno richiesta".

Monia Savioli