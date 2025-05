Ben Chasny domani all’Hana-Bi

Un ritorno inaspettato: Ben Chasny, anima e mente del progetto Six Organs of Admittance, domani alle 18 arriva all’Hana-Bi di Marina di Ravenna. Nome di culto del folk psichedelico americano, Chasny è autore di un percorso musicale che da oltre vent’anni attraversa stili, epoche e stati di coscienza. La sua musica è un’esplorazione spirituale che intreccia fingerpicking trascendentale, trame elettriche, minimalismo meditativo e improvvisazioni dense come sogni.

Il suo nuovo album, ’Time is glass’, nasce dal ritorno alla sua terra d’origine, nella mistica Humboldt County, tra nebbie e sequoie. Oggi pomeriggio invece, sempre all’Hana-Bi, dalle ore 16 dj set in spiaggia, sunset edition.

Info: 333- 2097141.