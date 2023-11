Ben venga l’educazione affettiva nelle scuole

Abbiamo seguito tutti, almeno penso, increduli e sbigottiti l’ultimo femminicidio avvenuto in una delle nostre città del Nord, e cioè quello di Giulia Cecchettin da parte del fidanzato Filippo Turetta. Un minuto di silenzio anche nelle nostre scuole è certamente un nulla di fronte alla gravità e atrocità del fatto. La prima cosa che ho pensato, leggendo proposte di ministri o psicologi, è stata quella di chiedere a mo di intervista ai nostri studenti universitari di Ravenna quale giudizio si sentono di esprimere su questi delitti sempre più frequenti. Anche a Ravenna si sono verificati non molto tempo fa fenomeni simili che non dobbiamo dimenticare. Ebbene, ho ascoltato attentamente alcuni tra ragazzi e ragazze iniziando da Lorenzo che ha terminato studi umanistici, il quale ha parlato di subcultura maschilista alimentata in ambiente familiare e sociale, di subcultura basata sul possesso. Della stessa opinione è Serena, che provenendo da scienze dell’educazione ha apostrofato il fenomeno in termini di patriarcato inconscio della pseudo cultura, dichiarandosi favorevole all’inserimento nella scuola di una educazione ai sentimenti e al rispetto. Chiaro che occorre guardare con lenti diverse la famiglia di provenienza, dice Matteo di giurisprudenza, l’aria che si è respirata, pur tenendo conto che vi sono casi di schizofrenia e di controllo irrazionale delle emozioni, come ha sostenuto Ines studentessa di chimica. Livio e Matteo, studenti di medicina, l’uno di Perugia, l’altro di Rimini, individuano concordemente come alla radice vi sia comunque una educazione sbagliata all’interno della famiglia, incoraggiata poi dalla società e dall’ambiente che è particolarmente imbevuto di una mentalità patriarcale. E Livio aggiunge che vi può essere a monte una valenza genetica aggressiva, alimentata dalle condizioni negative dell’ambiente. Ancora una volta quindi, considerando che il denominatore comune è una educazione sbagliata e carente dei sentimenti, viene da concludere con Erich Fromm che la maturità nel campo amoroso comporta premura, responsabilità, rispetto e conoscenza contro ogni forma di possesso. E allora ben venga anche nelle nostre scuole una educazione in tal senso.