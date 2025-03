‘Bendandi sotto indagine’ alla casa museo

Appuntamento oggi alle 18 per la presentazione del libro ‘Bendandi sotto indagine. Una lente di ingrandimento sul lavoro di Bendandi’ alla casa museo Raffaele Bendandi in via Manara 17 a Faenza. "Il libro – dice l’autrice Paola Pescerelli Lagorio, presidente di casa museo Raffaele Bendandi – vuole essere un percorso a rovescio dei passaggi della vita di Bendandi, che mostrano come si sia mosso da giovane undicenne per arrivare a prevedere terremoti e studiare il Sole; si vuole mettere un punto fermo sul lavoro scientifico di Bendandi dopo tanti anni di studio: ho iniziato nel 1992 e ho scritto diversi libri". Infatti nel 1992 è stato pubblicato ‘L’uomo dei terremoti’, una raccolta di lavori e articoli di Bendandi, scritta con Alteo Dolcini; nel 2011 ‘Ombre sul sole’, nel 2013 l’e-book ‘Raffaele Bendandi. Una storia. Una teoria. Un metodo’. Le pubblicazioni vanno avanti fino a quest’anno con ‘Larchivio di Raffaele Bendandi’ a cura di Mirella Plazzi e Patrizia Carroli e ‘Un’arte in scala per Bendandi’ che illustra il lavoro di 17 artisti che hanno creato ceramiche su Bendandi.

Caterina Penazzi