"Bene i Mercoledì sotto le stelle A Natale forse torna la pista di ghiaccio"

Archiviate le tre serate dei Mercoledì sotto le stelle, il primo evento organizzato dal Comune nel post alluvione, l’assessorato alla promozione territoriale sta pensando già agli appuntamenti dell’autunnoinverno, che si affiancano a quelli promossi e gestiti da organizzazioni private pur con il supporto del comune: prima Halloween e poi il Natale che quest’anno dovrebbe invertire la rotta rispetto al clima di "austerity" che lo scorso anno lo ha reso meno scintillante del solito. "Questa è la mia intenzione – spiega l’assessora Alessandra Fiorini, entrata in carica a fine aprile, poche settimane prima che l’alluvione stravolgesse di fatto il corso degli eventi –. Il Natale quest’anno è ancora più atteso dai commercianti che hanno subito danni e che vedono nel periodo di festa, la possibilità di recuperare. L’organizzazione degli eventi natalizi sarà affidata di nuovo al bando che faremo uscire per raccogliere idee. Al proposito ho già avviato una serie di incontri con associazioni ed enti anche per sottolineare quanto il Natale non sia soltanto una iniziativa legata al centro storico ma debba coinvolgere anche le frazioni e i singoli quartieri. Non escludo il ritorno della pista del ghiaccio a cui lo scorso anno abbiamo rinunciato visto il tema del caro energia che ha attraversato tutto l’inverno. La mia idea è di recuperare quest’anno l’atmosfera classica, più scintillante e probabilmente più attrattiva. Poi ovviamente dovremo fare i classici "2 conti" e sottoporre le intenzioni all’approvazione della giunta".

Novità in vista anche per la festa di Halloween, affidata anno scorso all’iniziativa ‘Lughino Hallowino’ dedicata in particolare ai bambini. "Rispetto alla precedente edizione vorrei riportare l’iniziativa fuori dalla Rocca, all’interno del Pavaglione, per coinvolgere non solo i bambini ma anche i giovani – continua Fiorini –. Anche durante i Mercoledì sotto le stelle abbiamo creato uno spazio dedicato alla fascia di età fra i 20 ed i 30 anni che ha ottenuto un buon riscontro". Centrale, anche nell’organizzazione degli eventi, il ruolo dell’associazionismo che vede sul territorio una presenza massiccia con 70 associazioni iscritte alla Consulta ed un centinaio appartenenti al mondo dello sport. Una risorsa, che Fiorini aveva intenzione di esplorare incontrando i vari referenti. L’attività si è interrotta a causa dell’alluvione ma a breve riprenderà anche al fine dicensire tutte le realtà presenti. Di questa rete fa parte anche la Pro Loco i cui rapporti con l’amministrazione si sono, negli anni, incrinati. "Nulla toglie che si possa riprendere il dialogo – sottolinea l’assessora –. Il tema dei rapporti con la Pro loco è sul tavolo della giunta. Dal mio punto di vista vale la pena di riattivare le fila dei rapporti nonostante le divergenze e senza nessuna preclusione da ambo le parti".

Monia Savioli