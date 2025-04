"Bene i nuovi bus elettrici ma servono le colonnine"

Bene l’elettrificazione del trasporto pubblico, ma "le colonnine di ricarica sono solo tre". Lo sottolinea in una nota Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna, gruppo che alle elezioni comunali sostiene il candidato Alvaro Ancisi. Start Romagna "ha realizzato un importante investimento per l’acquisto di una ventina di autobus elettrici – scrive Spadoni –. Una scelta giusta che va nella direzione di contenere le emissioni di scarico". Un progetto che "ha visto stanziati complessivamente 12,8 milioni completamente finanziati con risorse Pnrr e del Piano strategico nazionale di mobilità sostenibile" prosegue Spadoni, che aggiunge poi a causa del fatto che le colonnine "a tutt’oggi sono solo tre. In pratica ci saranno numerosi mezzi fermi proprio perché non ci sono colonnine sufficienti per la ricarica di questi venti mezzi, di fatto inattivi nella sede dell’azienda ravennate".