"Bene il rinnovo della stazione"

Il proprietario dell’hotel Ravenna, Giuseppe Maruccia, commenta i lavori in corso: "Credo stiano facendo un buon lavoro per rinnovare la stazione, ce n’era bisogno. Avere la stazione così vicino all’hotel è un bel punto di forza, buona parte della nostra clientela si muove in treno e lavoriamo anche con diversi ferrovieri. Io non viaggio tanto in treno, adesso sto aspettando mia figlia, ma in generale mi sembra che il servizio sia abbastanza puntuale. Unica nota negativa è che servirebbe un po’ più di vigilanza in orario serale perché di giorno la zona è ben sorvegliata mentre la notte c’è la sensazione che sia un po’ abbandonata".