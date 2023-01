"Bene la modifica dei voucher"

Con il via libera definitivo del Senato alla legge di Bilancio 2023, è ufficiale l’avvio del nuovo sistema di prestazioni occasionali che va a sostituire i vecchi voucher. "Una misura importante per la nostra frutticoltura perché introduce una rilevante semplificazione burocratica per reperire manodopera e salvare i raccolti, al contempo, l’introduzione dei cosiddetti ‘buoni lavoro’ fa bene all’economia andando a garantire nuove opportunità di reddito".

Questo il commento del presidente di Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte, in riferimento ai contenuti della Manovra. Per la difficoltà di reperire manodopera nelle campagne, in netta controtendenza rispetto all’andamento generale, sono crollate del 2,2% le ore lavorate in agricoltura nel terzo quadrimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il provvedimento – come espresso da Coldiretti nazionale – riconosce le specificità del settore agricolo con la necessità di rispettare i cicli stagionali della produzione di fronte ai cambiamenti climatici per non perdere i raccolti rimediando alla carenza di manodopera.