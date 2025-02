"Bene la solidarietà, ora reindustrializzare"

Con l’avvio, a marzo e fino al febbraio del 2026, del contratto di solidarietà e il ritiro, da parte dell’azienda, della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori impiegati a Fusignano (Ravenna) è stato "raggiunto il primo obiettivo" e ora ci sono "12 mesi per lavorare a una prospettiva industriale per il sito". Così l’assessore al Lavoro dell’Emilia-Romagna, Giovanni Paglia (foto) commenta l’approvazione, da parte dei dipendenti della Lafert di Fusignano, dell’accordo raggiunto nei giorni scorsi in Regione al Tavolo aperto per fare fronte alla vertenza sullo stabilimento romagnolo e dell’azienda veneta controllata dalla giapponese Sumitomo. "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto ad oggi – osserva l’assessore regionale –: la procedura di licenziamento che era stata attivata era per noi inaccettabile e i 12 mesi di contratto di solidarietà garantiranno la continuità della produzione nel sito di Fusignano. È più che mai necessario adesso lavorare per la reindustrializzazione del sito".