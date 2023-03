"Bene le piste, ma andranno mantenute"

"Bene le ciclabili, ma tutte queste opere andranno poi curate nel tempo". È questo il parere di Gianfranco Spadoni, consigliere di Lista per Ravenna, in merito ai tanti progetti in ballo, finanziati dal Pnrr. "Nessuno disconosce la valenza di queste scelte di carattere ambientale e salutistico, con vantaggi notevoli anche sul piano della sicurezza" scrive Spadoni, che puntualizza però che, dopo i lavori coi fondi Pnrr, "l’affidamento della manutenzione e della cura resta in capo ai Comuni, che dovranno prevedere un programma di mantenimento in buono stato del patrimonio pubblico".

Un aspetto che per Spadoni "sembra quasi un’ovvietà invece, purtroppo, rappresenta l’anello debole del sistema e le situazioni di estrema criticità sono sotto gli occhi di tutti. Le strade sono costantemente piene di buche e avvallamenti con piani sconnessi e non rare crepe del manto stradale, ma la stessa cosa si costata nelle nostre piste, a cominciare da quelle adiacenti al perimetro della circonvallazione mediana". Tra i problemi Spadoni annota "radici di alberi in superficie e fronde non potate con la dovuta regolarità che spesso impediscono il normale transito delle biciclette, buche e avvallamenti trasformati in enormi pozzanghere dopo qualche pioggia e crepe del materiale bituminoso di superficie".