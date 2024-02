Benedetta pioggia, lo smog allenta la presa

Dopo numerosi giorni, la cappa di smog ha allentato la presa sulla città. Sulla base dei risultati di ieri del bollettino ’Liberiamolaria’, e anche in virtù della pioggia caduta ieri, da oggi tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (compresa quella di domani, e tutte quelle fino al 30 aprile, esclusa solo domenica 31 marzo, giorno di Pasqua).

Previsto anche il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso (il divieto per i diesel euro 4 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo), a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.