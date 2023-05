Benedizione auto rinviata

rL’Arciconfraternita della Beata Vergine delle Grazie e la Diocesi di Faenza-Modigliana, dopo avere consultato l’Amministrazione comunale e la Polizia municipale, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la tradizionale benedizione degli automezzi, inserita nell’ambito delle celebrazioni della Madonna delle Grazie e programmata per oggi.

La decisione è motivata dalla necessità di lasciare liberi per le emergenze i piazzali utilizzati per la benedizione e di non impegnare ulteriormente le forze dell’ordine nello svolgimento di servizi aggiuntivi nelle giornate di allerta meteo.