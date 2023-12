Benelli in ’stadio’ d’assedio. Dopo l’incidente gare blindate. Tifosi settore ospite: nessuno

La tifoseria del Borgo San Donnino, squadra di serie D del comune emiliano di Fidenza, non è certo temibile come quella del Lecce o del Bari. Eppure, anche ieri, per la quarta partita casalinga consecutiva del Ravenna, la zona stadio è stata militarizzata. Roba che neppure ai tempi del derby col Cesena. Strade transennate, divieto di circolazione alle auto peraltro in un sabato prenatalizio, con buona pace dei commercianti del porticato di via Cassino. Decine di pattuglie di polizia di stato, carabinieri, polizia locale, persino guardia di finanza. Ordinanze anti vetro, anti alcol, anti tutto. La cartolina di una città in stato d’assedio. Anzi, in stadio d’assedio. Modello Bari-Lecce, appunto. Al comitato sull’ordine pubblico, che si riunisce alla vigilia di ogni gara, partecipa anche la società giallorossa, che ascolta e prende nota. L’ironia dei tifosi, sui gruppi whatsapp dedicati, si spreca. Ironia ma anche interrogativi dei cittadini sull’enorme dispendio di risorse pubbliche. La ragione? Dopo la gaffe del 22 ottobre – il pullman dei 24 tifosi del Sangiuliano City fatto transitare davanti al bar-ritrovo dei supporter giallorossi, culminato con lancio di bottiglia e maxi daspo per il responsabile – la questura è corsa ai ripari, pure troppo. Dopo gli incidenti precedenti (Triestina, Prato) si era detto che non sarebbe più accaduto, e invece. Risultato: partite casalinghe del Ravenna blindate, sempre e comunque, a prescindere dall’avversario e dall’importanza. La prima militarizzazione, dopo l’episodio della bottigliata, era scattata il 5 novembre, Ravenna-Carpi, gara che effettivamente un margine di rischio lo comportava, con 137 tifosi del settore ospite da gestire. Poi la zona rossa fu prevista anche il 19 novembre in occasione di Ravenna-Mezzolara, tifosi nel settore ospite: zero. E, ancora, il 3 dicembre, per Ravenna-Progresso. Anche qui, ultras arrivati da Castel Maggiore, nessuno. Come da copione, anche ieri, per la sfida con l’ultima in classifica, zero biglietti venduti nel settore ospite, in tribuna eventuali familiari e amici dei giocatori fidentini. Con una differenza. Tutte le altre gare casalinghe si erano tenute la domenica, con la zona stadio off-limits da tre ore prima a un’ora e mezzo dopo la partita, vale a dire dalle 11.30 alle 17.45 circa. La giornata di ieri era feriale, negozi aperti e gente a passeggio. A chiedere l’anticipo era stato il Ravenna, poiché impegnato in campionato anche mercoledì prossimo.

Essendo il sabato giorno di mercato, la partita è stata collocata alle 17, con l’area attorno al Benelli transennata dalle 15 alle 20.15 e sei pagine di ordinanza a disciplinare il tutto. Auto e uomini della polizia locale ad ogni incrocio, tre macchine di carabinieri, due della polizia, una della Locale all’edicola dello stadio. Due della polizia e due dei carabinieri più guardia di finanza all’altezza della biglietteria della tribuna. Ma la sicurezza, si sa, non ha prezzo.

Lorenzo Priviato