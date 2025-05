Benevolo verso la guida dell’ente

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la fase finale del procedimento per la nomina del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che ha competenza sul porto di Ravenna. Con una nota ufficiale indirizzata al presidente della Regione Emilia-Romagna, il Mit ha indicato Francesco Benevolo come figura designata alla guida dell’ente. La proposta, firmata dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, rappresenta ‘’un passaggio chiave dell’iter previsto dalla normativa’’, sottolinea il dicastero in una nota.