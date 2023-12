Beni mobili, si valuta il rimborso. Il Governo deciderà come chiederli

Approvato ieri alla Camera un ordine del giorno proposto da Alice Buonguerrieri, Fratelli d’Italia, che impegna il Governo a "valutare l’opportunità di prevedere forme di rimborso anche per i danni subìti dai beni mobili dei cittadini alluvionati mediante meccanismi quali il credito d’imposta, il contributo forfettario o altre forme che riscontrino positivamente le istanze dei cittadini in tal senso", diversamente da quel che accadde in occasione del terremoto del 2012 quando "non venne riconosciuto nulla per i beni mobili lesionati".

Infatti, per i beni immobili, dal 15 novembre, famiglie e imprese potranno richiedere il contributo per i danni causati dalle alluvioni attraverso la piattaforma informatica ’Sfinge alluvione 2023’. I proprietari di case danneggiate potranno ottenere dal governo fino a 20mila euro in una prima tranche; per chi ha subito danni per importi superiori si farà invece ricorso al credito d’imposta. Un percorso analogo vale per le imprese, che potranno accedere a 40mila euro in maniera diretta – valevoli anche i per danni subiti ai beni mobili quali i macchinari – mentre per gli importi superiori a questa soglia entrerà in campo il meccanismo del credito d’imposta (chi ha registrato danni inferiori a 40mila euro potrà avere nella prima tranche importi fino al 50% del totale, per poi ricevere il saldo finale in forma di rimborso, dunque non attraverso il credito d’imposta).

Resta aperta la questione del come e quanto risarcire la perdita dei beni mobili non registrati, come cucine, tavoli, sedie, fermo restando che vi era l’impegno del governo a farlo. "Con l’approvazione di questo ordine del giorno contro il quale hanno votato M5S e Pd – spiega la Buonguerrieri – il governo conferma di voler andare nella direzione del rimborso e individua anche le strade attraverso cui farlo che potrebbero essere quella del credito d’imposta, del contributo forfettario o di altre forme gradite ai cittadini".

Per quel che riguarda i beni mobili registrati che rientrano nel bando auto della Regione, a fine novembre, erano oltre 4.400 le domande presentate, per un finanziamento complessivo di circa 14,8 milioni di euro.

Ma la protesta dei cittadini, almeno quelli che fanno parte dei Comitati riuniti frane alluvioni 2023, non si placa. Essi lamentano come la "famigerata piattaforma Sfinge", sia "un labirinto di problemi che, anziché semplificare, sembra essere stata progettata da un qualche moderno Minosse per tenere gli aiuti lontani da chi ne ha bisogno"; e che, relativamente alle auto, "anziché ricevere l’aiuto promesso un mese fa, si trovano a vagare in un deserto di confusione e ritardi. Finora, gli unici fondi erogati sono stati i 5.000 euro per il soccorso immediato".

Giorgio Costa