Benini Events: il matrimonio è servito

"Dalle nostre radici nasce Benini wedding store". Una formula semplice per sintetizzare una grande passione. Guido Benini è il titolare della nuova attività di corso Saffi a Faenza, inaugurata 6 mesi fa come naturale evoluzione di un’altra attività storica per la città manfreda, legata all’oreficeria e all’orologeria. "Dopo 45 anni di esperienza maturata nel negozio di famiglia – ha spiegato Guido Benini – ho deciso di implementare l’offerta e avviare questo nuovo negozio con l’obiettivo di portare avanti le passioni e le tradizioni della famiglia, unite ad una visione evoluta dell’organizzazione di eventi. In questa nuova avventura mi accompagnano mia moglie Patrizia e mio figlio Fabio che, già da diversi anni, ha una propria attività nel mondo dei matrimoni".

Il motivo ispiratore è stato quello di mettere a frutto l’esperienza di due attività diverse, ma legate a doppio filo: "Abbiamo pensato di fondere la creazione di gioielli, con la bellezza e l’organizzazione di eventi, fornendo un servizio di video e fotografie, ma, più in generale, di tutto quello che occorre per curare al meglio ogni dettaglio di una cerimonia così importante e significativa". L’intenzione è stata quella di mettere a sistema competenze diverse per un unico obiettivo: "Nel nostro laboratorio di orologeria – ha proseguito Guido Benini – porto i miei 45 anni di esperienza e una specializzazione acquisita in Svizzera, a Chaux de Fonds, quando ero più giovane. Con una attrezzatura completa, siamo in grado di riparare orologi di tutte le marche, con meccanismi meccanici, al quarzo, ma anche orologi a pendolo, con suoneria, nuovi e d’epoca". Nel reparto di oreficeria, c’è invece Fabio Benini, che mette al servizio dei clienti i propri 25 anni di esperienza, acquisiti dopo aver frequentato la scuola da orafo a Forlì, e dopo essersi specializzato a Valenza (Alessandria), in un importante laboratorio orafo. Fabio Benini si dedica quindi alla creazione di gioielli personalizzati su misura. Infine, c’è la realizzazione di video, come ha confermato Guido Benini: "È sempre stata una tradizione di famiglia. La passione è continuata con le nuove generazioni e, nel nostro ‘wedding store’, realizziamo servizi audiovisivi, in particolare, video emozionali nel settore dei matrimoni. In questi anni, abbiamo creato una rete di collaboratori qualificati. Chi decide di affidarsi al nostro servizio, può trovare qualsiasi professionista per organizzare al meglio il giorno del proprio matrimonio. Dall’abito da sposa alle bomboniere, dalle fedi ai gioielli, dai confetti al pasticcere, fino alla location, al catering, all’auto d’epoca, senza dimenticare la truccatrice, i regali per i testimoni, oltre ai migliori wedding fotografi e videomaker".

Il negozio di Benini Events, inaugurato l’8 dicembre dello scorso anno, si sviluppa su una superficie di circa 60 metri quadrati. Gli ambienti sono due. Nella prima sala trova spazio l’esposizione dei gioielli, degli orologi e dei prodotti dei collaboratori; nella seconda, si trova il laboratorio di orologeria e di oreficeria.

"I clienti, e gli sposi in particolare, ci trovano spesso sui social e sui portali dedicati. Vengono anche da fuori provincia e apprezzano sicuramente la vasta gamma di offerta per l’organizzazione della loro cerimonia". Benini Events è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; il venerdì e il sabato pomeriggio su appuntamento.