Benito La Mantia, una piacevole scoperta

Ho letto una raccolta poetica sorprendente quanto sconosciuta, di Benito La Mantia.

Nato nel 1940 a Palermo ma vissuto nel Ravennate almeno da fine anni ‘70 (a Mezzano), non si risale a molto su di lui, se non ad altri titoli che denotano una continuità con la scrittura. La raccolta in questione, ’Lindos’, è del 1981. Si tratta di una serie di testi particolari, bukowskiani per l’utilizzo di certo turpiloquio realista, ma non in ossequio al maledettismo poetico e più frutto di un temperamento sanguigno. Una forma di onestà atipica nella nostra poesia che tende a evitare le insidie della volgarità, facile alla sgradevolezza e all’equivico del pretesto. Qui invece addirittura espressiva.

Ne ho tratto l’idea di una tavolozza di colori rugginosi, a dipingere stati d’animo potenti, considerazioni e note sul dolore come percepito dagli impulsi di un cuore irrequieto. E anche vari salti in un umorismo paradossale, gradevolmente anarchico.

L’impressione finale, positiva, è quella di un’opera molto a sé stante. Qualche lettore sa altro di lui? Completano il libro due immagini del ravennate Francesco Fiori, classe 1938, introdotte da una sua straniante (e adeguata) premessa.

Matteo F. Camerani