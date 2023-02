Bentornato Crossroads, spazio al grande jazz

Dal 3 marzo al 27 luglio, torna la grande maratona musicale di ‘Crossroads’ con più di 60 concerti in più di venti comuni. Un grande viaggio nell’universo jazz, in tutti i suoi stili, grazie alla presenza di oltre 450 musicisti. Il festival arriva anche nel ravennate, con 28 appuntamenti, (11 inclusi in‘ Ravenna Jazz’). Si inizia il 7 marzo al Teatro Socjale di Piangipane con il ‘70th Birthday Tour’ del sassofonista Bobby Watson in quartetto con il suo jazz puro e incontaminato, fortemente legato alla tradizione post bop. E, sempre nell’ambito degli ‘Incroci con… gli Stati Uniti’, da non perdere anche il jazz modernista del batterista Joey Baron con il trio MixMonk che lo vede insieme al pianista Bram De Looze e al sassofonista Robin Verheyen, il 17 marzo al’Auditorium Corelli di Fusignano. Da non perdere i concerti di alcune delle più celebri figure del jazz italiano, come quello del trombettista Paolo Fresu in coppia con il pianista Uri Caine il 19 aprile al Teatro Rossini di Lugo, o quello a base di swing di Nico Gori a Fusignano (6 aprile). Sul fronte vocale, spiccano Rossana Casale che rivisita con spirito jazz le canzoni di Joni Mitchell (22 marzo al Socjale...