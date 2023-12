Bentornato, Giro della Romagna. La gara mancava dal 2011

Dopo 13 anni di assenza, torna, nel 2024 a Lugo, il Giro della Romagna. La competizione ciclistica, organizzata dal 1920 al 2011 aprirà la sequenza degli eventi sportivi legati al mondo delle due ruote che porterà sul territorio anche il Tour de France e, ancor prima, il Giro d’Italia. Gli eventi sono stati resi noti dal sindaco, Davide Ranalli, nel corso della conferenza di fine anno. Alla ripresa del Giro della Romagna che ha visto protagonisti campioni come Coppi e Bartali, è legata anche la decisione di spostare la Giornata dello Sport dal 26 dicembre alla prossima primavera a corollario della competizione organizzata per il 21 aprile. Dal giorno prima sarà allestita presso il Parco del Tondo una cittadella dello sport che coprirà entrambe le giornate, in cui le varie società non soltanto saranno premiate ma daranno dimostrazione delle abilità dei loro atleti alla presenza anche delle scuole coinvolte per promuovere i valori dello sport e della prevenzione. Il 17 giugno sarà il turno del Giro d’Italia che passerà, nella tratta Rimini-Cento, dalla via Piratello, seguito, il 30 giugno, dal passaggio in provincia del Tour de France nell’ambito della tappa che da Forlì porterà a Imola, attraverso Faenza. "Stiamo lavorando già da settimane con la Regione per organizzare – ha spiegato il capo di gabinetto del sindaco, Gabriele Montanari –. L’obiettivo è di tornare in breve tempo a raggiungere i massimi livelli di competizione".

m.s.