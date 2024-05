Benvegnù ed Elena Bucci, spettacolo anticipato alle 12

A causa delle precipitazioni attese nel pomeriggio è stato anticipato alle 12 l’appuntamento di oggi con i racconti dell’attrice ravennate Elena Bucci e le canzoni del cantautore milanese Paolo Benvegnù all’agriturismo Pian di Stantino a Tredozio. Dalle 11.30 saranno inoltre aperti gli stand gastronomici. L’evento, organizzato nell’ambito ’Romagna in fiore’, la rassegna di appuntamenti gratuiti con cui Ravenna Festival celebra il patrimonio naturale e umano della Romagna ferita ma non piegata dall’alluvione del 2023, sarà occasione per parlare dei temi urgenti del nostro presente: il cambiamento climatico, la salvaguardia dell’ambiente e la parità dei diritti.

Elena Bucci proporrà un frammento dal suo ’Canto di vite infinite’ come tributo alla Romagna, filtrato da memorie ed esperienze e intessuto delle storie e dei sogni dei suoi uomini e delle sue donne. Paolo Benvegnù, invece, nell’ultimo disco, dal titolo ’È inutile parlare d’amore’, parte dall’interrogativo: nella nostra società tecnologica e votata alla funzionalità e produttività, qual è il significato della poesia, della creazione, dell’amore? Secondo il pragmatismo post-moderno, insomma, l’amore appare privo di scopo; improduttivo. E allora amare senza condizioni, senza soluzione, è sovversivo, rivoluzionario, al contempo arcaico e modernissimo.

Info. 0544.249244 o ravennafestival.org. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento capienza su www.ravennafestival.org.