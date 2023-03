Benzina a spese dei vigili Patteggia tre mesi

Facendo le pulizie nell’area del distributore Ip di via Bussato, accanto al centro commerciale Esp, l’11 giugno 2021 aveva trovato una tessera carburante intestata al Comune di Ravenna in un portatessere con la scritta ‘Polizia locale’ ma, invece di riconsegnarla al proprietario, il giorno successivo l’aveva utilizzata passandola anche al compagno e alla madre di lui. Per questo una 52enne ravennate, difesa dall’avvocato Laerte Cenni, il compagno di lei, di 51 anni e la madre di lui, difesi dall’avvocato Massimo Martini, sono finiti nei guai.

La 52enne, accusata di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti oltre che di furto, ieri mattina davanti al Gup Sabrina Bosi ha patteggiato tre mesi 20 giorni e 450 euro di multa con sospensione della pena, visto che è incensurata. Per quanto riguarda il compagno di lei, accusato dello stesso reato realizzato e tentato insieme alla madre, l’avvocato Martini ha chiesto la messa alla prova, mentre per la madre di lui ha chiesto il rito abbreviato che sarà discusso a metà maggio. La 52enne e il compagno hanno anche risarcito con 600 euro il Comune di Ravenna. La 52enne, sotto le telecamere, il 12 giugno 2021 aveva fatto rifornimento di benzina nell’auto di proprietà del compagno con la tessera della Polizia locale di Ravenna. Lo stesso giorno il compagno, arrivato con la madre, aveva tentato invano di fare rifornimento di gasolio, carburante non abilitato nella tessera del Comune. Poi la 52enne era tornata altre due volte riempiendo altrettante taniche di benzina pagata con la tessera, per un totale di 74,73 euro in tre prelievi.