Benzina, si torna a pagare di più E spunta il cartello ‘prezzi medi’

C’è il ‘tradizionale’ aumento estivo dei prezzi. E c’è la novità dei prezzi medi, che vanno esposti nelle stazioni di servizio come richiesto dal governo. Il mese di agosto si è aperto coi riflettori puntati sulle pompe di benzina. La nostra provincia si è subito adeguata alle nuove norme. Chi ha ricevuto i cartelli dalla casa madre, li ha esposti. Chi non li ha ricevuti, si è dovuto ingegnare col... bricolage. Le reazioni di benzinai e automobilisti non sono state omogenee. "Quella del cartello coi prezzi medi – ha commentato Luca Torre della pompa Tamoil di viale Allende – è una stupidaggine, perché i clienti guardano il prezzo reale ed effettivo". Gabriele Landi, che con la moglie gestisce un paio di pompe fra cui quella Ip di Fosso Ghiaia non ha riscontrato cambiamenti nelle abitudini: "Sarà un record, ma nessun automobilista ci ha fatto caso. O, comunque, nessuno ha chiesto spiegazioni o ha fatto commenti".

Qualche curioso si è spinto oltre: "Ci sono clienti – hanno spiegato dalla Seged di via Romea Nord – che addirittura hanno chiesto che cosa sono i prezzi medi e il motivo di questa novità". Tutti i gestori hanno convenuto che si tratta di un ulteriore incombenza, cui bisognerà fare l’abitudine. Ogni mattina, a partire dalle 8.30, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblicherà i prezzi medi per regione (www.mimit.gov.ititprezzo-medio-carburanti). E il cartello andrà aggiornato. Ieri, in Emilia Romagna, il prezzo medio della benzina era 1,918 euro al litro; il diesel invece era a 1,778 euro al litro. Complessivamente, la norma è stata recepita, anche se, qualche errore (comprensibile in una fase di rodaggio), è stato riscontrato nell’aggiornamento della tabella esposta al pubblico. Purtroppo, i prezzi alla pompa continuano a galoppare. La verde pare destinata a varcare la soglia dei 2 euro al litro. Soglia peraltro già ampiamente varcata nelle stazioni di servizio della rete autostradale, nella modalità ‘servito’.

L’esposizione dei prezzi medi potrà forse aiutare, ma, una valutazione, andrà fatta sul medio periodo. Di certo, dopo tre giorni dall’introduzione della norma, non è ancora possibile apprezzarne gli eventuali benefici. A spingere i prezzi alle stelle sono le quotazioni dei prodotti raffinati, i cui aumenti dipendono a loro volta dal basso livello delle scorte, dal blocco di diverse raffinerie in Europa, Asia e America per manutenzione, e dal picco della domanda Usa. Un mix che ha portato i prezzi della benzina ai massimi del 2023, anche se ancora molto al di sotto dei record storici di marzo e luglio 2022.

Roberto Romin