Beppe Sangiorgi presenta ‘Il ragazzo dalla camicia bianca’ al cinema Senio di Casola

A Casola domani alle 20.30 al cinema Senio, Beppe Sangiorgi presenta il suo libro ‘Il ragazzo dalla camicia bianca. Una storia d’amore romagnola’ (Il Ponte Vecchio), con prefazione di Cristiano Cavina. Oltre all’autore, interverranno il sindaco Giorgio Sagrini, Franco Tozzi che ha curato la presentazione, e Marco Mancinella, nipote dei protagonisti della storia sviluppata attraverso i suoi ricordi. È il racconto della vita di Sandrina e Angiulì, il ragazzo dalla camicia bianca, ambientata nella parrocchia di Baffadi. Dalle vicende della loro vita, che si snoda nel corso del ’900, è uscito lo spaccato di un mondo ricco di umanità, ironia, slanci amorosi e tradimenti. Teatro e palcoscenico dei fatti è la campagna romagnola, dove religiosità e superstizione si fondevano, nel quale amori e abitudini costituivano il substrato per il dispiegarsi di storie felici e tragiche, divertenti e commoventi. A volte anche epiche, come l’attesa per ben otto anni da parte di Sandrina, novella Penelope, del ritorno dalla guerra del suo Ulisse il quale, nel frattempo conosceva figure femminili che ricordano Circe e Nausicaa. Le vicende offrono lo spunto per ricostruire un patrimonio di antichi detti ed espressioni che riflettono mentalità e modi di vita della campagna romagnola di una volta.