Berdondini e il suo monocordo. Concerto "di poesie" a Faenza

"Tera magesa" è un rondò di versi e voce al monocordo per argilla rosa, danze di creta e calanchi. Una prima esecuzione assoluta che apre la settima edizione del festival Ossessioni, al Museo Zauli di Faenza, oggi dalle 17 alle 20. "Un concerto di poesia ispirato all’incontro, proprio nello storico magazzino del museo, tra le argille trasportate dal fango dell’esondazione del 16 maggio 2023 e alcuni sacchi di argilla scura e argilla rossa – spiega il musicista Pier Luigi Berdondini –. Si generò un’inedita argilla rosa, colore raro che invita a un dialogo con le terre faentine e il loro paesaggio".

‘Magesa’, questo il nome che Berdondini propone all’inedita creta rosa di maggio, per traslitterazione dialettale evoca il femminile di maggese, l’uso contadino di lasciare, a rotazione, nel mese di maggio, senza semina i terreni per renderli più fertili l’anno dopo. Il timbro acerbo del monocordo e la voce screziata del poeta propongono un viaggio acustico, su sbalzi, creste erose, vallecole, pozze di un museo di argille a cielo aperto. "Ho scritto il rondò, alternando versi di un italiano acustico con versi in dialetto faentino e altri dialetti della penisola, intrecciati a lingue arcaiche come antico macedone e mongolo, la lingua dzongkah del Bhutan e l’antica lingua maltese".

Il monocordo, per concerti di poesia, è uno strumento ad arco con una sola corda ideato da Berdondini e commissionato al liutaio Sergio Gistri di Colle di Val d’Elsa, che lo ha realizzato con tavola armonica in abete rosso, cassa armonica in radica di betulla, manico in pero e acero.

f.d.