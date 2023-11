Berselli e Morozzi, doppia presentazione

Doppio appuntamento presso la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna:

oggi alle 17.30 Alessandro Berselli presenterà “Gli eversivi”, edito da Rizzoli,

sabato alla stessa ora Gianluca Morozzi presenterà “La morte a colori”, edito da Fernandel. “Gli eversivi“ racconta di come sia difficile accettare di non conoscere affatto una persona cara, soprattutto se fa parte della propria famiglia. Per questo quando l’avvocato Liam Bonaga scopre che l’adorata figlia Asia frequenta il Laboratorio Hegel, un controverso gruppo di estrema destra, decide di ingaggiare l’agenzia investigativa più in voga di Bologna, la Marple. Ne “La morte a colori“ Morozzi narra la storia di Felice Venturi, uomo che quando tocca un moribondo, gli trasmette l’illusione di un lungo e radioso futuro.