Berti presenta il libro ’Sibyllae’ alle 17.30

Questa settimana ci saranno gli ultimi due incontri dell’anno presso la libreria Liberamente, in viale Alberti 38, a Ravenna. Il primo di questi è oggi alle 17.30. Angelo Berti presenterà il suo “Sibyllae”, un thriller ambientato a Ravenna. Uno strano uomo ha ingaggiato Federico Galdi per rintracciare cinque misteriosi incunaboli. Ma perché disturbare un professore di storia per dei testi consultabili online? Che segreto celano quei libri? Mentre cerca di destreggiarsi tra enigmi e leggende a cui per primo non crede, alla ricerca del legame tra una rosa e il Mausoleo di Teodorico, il docente metterà a repentaglio la sua vita per proteggere una verità troppo grande per essere rivelata. Angelo Berti ha collaborato con vari blog dedicati al fantasy con articoli, saggi e intervistando alcuni tra i più importanti autori di fantastico italiani e stranieri. Come autore ha pubblicato tredici romanzi, oltre a svariati racconti e poesie. Sabato toccherà a Nicola Arcangeli con “Argento vivo“, sempre alle 17.30.