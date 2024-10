‘Berton’, da venerdì ripartono gli spettacoli

Inizierà il prossimo weekend la nuova stagione teatrale al teatro dei Filodrammatici ’Mazzoni’. Venerdì 11 ottobre aprirà la stagione lo spettacolo ’Bota Sò... 2024’, tre serate per inaugurare la stagione 2024-2025 nel ricordo di don Gino, Giuliano e Luigi; un mix di teatro e musica, il cui ricavato (ingresso a 8 euro) verrà destinato in beneficenza alle opere dell’associazione ’Amici di Padre Gorini’ per il sostegno della scuola Mary Mother of Grace in Kenya.

La stagione proseguirà con il susseguirsi di spettacoli della Filodrammatica Berton e di compagnie del circondario. In ottobre saliranno sul palco Gli Amici dell’Europa con ’È così per tutti’, e a seguire ’Non ti conosco più’, con i giovani della Filodrammatica Berton. Con ’Ethica’ di Fucine Zamenhof entra in teatro una visione della vita in azienda, e il 16 novembre sarà in scena ’Sei solo mia,’ le voci degli attori in una pièce contro la violenza sulle donne, in collaborazione con S.O.S. Donna.

A dicembre sarà la volta della fiaba Berton, ’Il principe dei ladri’, e prima delle festività natalizie il teatro di viale Stradone si animerà con un musicale del gruppo Vocal Fly e i loro caroselli di Natale. Si preannuncia poi una grande festa dialettale la consueta serata di capodanno al teatro Masini, con la commedia dialettale brillante ’Sgnora padrona’, della Filodrammatica Berton, che sarà replicata nei primi weekend di gennaio presso il Teatro dei Filodrammatici ’Mazzoni’.

A fine gennaio gli Amici del Teatro di Cassanigo presenteranno ’Che sgnuron a d’che sgrazié d’mi zèj jusafì’. I giovani della Filodrammatica Berton saranno in scena a febbraio 2025 con un testo di teatro moderno in lingua italiana ’Il vero ispettore Hound’. Ospiti a seguire gli amici Cvi de Funtanò, con il nuovo spettacolo ’Vita da chèn o vita da s-cèn’.

Ad aprile, il nuovo musical della Filodrammatica Berton: ’Vivere Bomont’. La stagione teatrale terminerà, come di consueto, con le rappresentazioni finali dei laboratori per adulti e per ragazzi tenuti dai referenti della Filodrammatica Berton durante l’inverno. Per prenotazioni telefoniche e informazioni, è possibile chiamare il lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21 il 377 3626110, oppure inviare un messaggio whatsapp.