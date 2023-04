Bessi nel cda di Hera Il consigliere del Pd lascia il posto in Regione

Gli enti pubblici che sono riuniti nel ‘patto romagnolo’, hanno indicato Gianni Bessi (foto) tra i quattro candidati ad entrare nel consiglio di amministrazione di Hera che verrà eletto il 27 aprile dall’assemblea dei soci. Bessi, attualmente consigliere regionale del Pd, al secondo mandato in viale Aldo Moro, rappresenterà il territorio ravennate.

Subentra a Danilo Manfredi, che ha terminato il terzo mandato, peraltro come presidente di Hera Luce. A metà maggio, i neoeletti nel consiglio di amministrazione assumeranno gli incarichi specifici di rappresentanza. Con ogni probabilità, visto il curriculum che ne caratterizza da sempre l’attività, Bessi si occuperà di energia, ambito nel quale è impegnato da tempo, a livello nazionale e locale. Sarà in quella circostanza che rimetterà il mandato di consigliere regionale. Non perché lo impongano gli statuti, ma per una scelta di opportunità. In Regione salirà così, Mirella Dal Fiume (foto) di Massa Lombarda, già responsabile della conferenza delle donne del Pd.