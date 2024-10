’Best managed companies award’. Riconoscimento ad Alma Petroli

L’azienda ravennate Alma Petroli, leader in Europa per la produzione di bitumi per usi stradali, industriali e speciali di alta gamma, è tra le vincitrici del Best managed companies award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, giunto alla settima edizione. Il riconoscimento ha selezionato in tutta Italia 67 realtà per le loro capacità manageriali. "Siamo onorati e orgogliosi di essere per il quarto anno consecutivo fra le aziende vincitrici di questo prestigioso premio – commenta Sergio Bovo, amministratore delegato di Alma Petroli – in cui troviamo un riconoscimento del grande impegno profuso e dei risultati raccolti dall’azienda nello sviluppo di persone e asset, nell’attenzione all’ambiente e alla sicurezza, nella creazione di valore e nella sua distribuzione a tutti i nostri stakeholder. Tutto questo in uno scenario molto complesso per gli scenari internazionali: in questo contesto le strategie solide del gruppo, la reattività di tutte le strutture e la dedizione del nostro personale, su cui sappiamo di potere contare sempre, costituiscono elementi di fiducia per il futuro".

Il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy è promosso da Deloitte Private con la partecipazione di Altis graduate school of sustainable management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.