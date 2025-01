Bettini presenta il suo film ‘Mosquito’

Uno spaccato della Romagna di fine secolo scorso, questo è ’Mosquito’, un film autoprodotto e diretto da Valentino Bettini nel 2001 che, dopo 24 anni di proiezioni in giro per l’Italia torna a Cotignola, al teatro Binario questa sera alle ore 21. Una serata promossa dall’associazione Primola. All’incontro sarà presente anche lo stesso regista per un appuntamento ‘folle’ con l’autore, come lo definiscono gli stessi organizzatori. Bettini, di Castel Bolognese, realizza cortometraggi dal 1993 ed è componente dei Koppertoni, rock band demenziale. Nelle riprese compaiono anche un giovanissimo Loris Capirossi e Raoul Casadei. Le riprese realizzate tra gli anni 1997 e il 1999 raccontano di una Romagna fatta di sogni. L’ingresso alla serata è a offerta libera e gratuito per i soci di Primola.