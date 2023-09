Bevilacqua suona all’Alighieri

Tornano le rassegne “Giovani in Musica” e “Concerti della Domenica”, curate dall’Associazione Musicale Angelo Mariani col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. La prima propone 7 appuntamenti pomeridiani (ore 17), da oggi al 18 ottobre, con la partecipazione di interpreti che nonostante la giovane età, sono pronti a confrontarsi con il pubblico. In prevalenza saranno giovani pianisti a esibirsi alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, tutti musicisti con un curriculum interessante che menziona la vittoria di concorsi importanti ed esibizioni significative. Si comincia alle ore 17 con il pianista Domenico Bevilacqua. Nato a Bologna nel 2002, dopo il Diploma in pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna sotto la guida di Lorenzo Cossi, Bevilacqua ha frequentato masterclass tenute da Boris Berman, Roberto Cappello e Inna Faliks e dal 2021 segue il corso triennale dell’Accademia di Imola con Boris Petrushansky.

Per il pubblico ravennate eseguirà la Sonata per pianoforte n.30 in Mi maggiore op.109 di Ludwig van Beethoven scritta negli anni 1819 e 1820, e la Sonata n.1 in fa diesis minore op.11 di Robert Schumann. Composta fra il 1834 e il 1835, è dedicata "alla signorina Clara Wieck", che ne fu mirabile interprete.